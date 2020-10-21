رأس غارب: لجنة للمرور على المقرات الانتخابية

وجه اللواء عمرو حنفي، محافظ البحر، رؤساء المدن لمتابعة جاهزية المقار واللجان الانتخابية، مع رفع درجة الاستعداد لاستقبال انتخابات مجلس النواب لعام 2020، والمقررة يومي 24، 25 من شهر أكتوبر الجاري.

وقال اللواء إيهاب رأفت، رئيس مدينة رأس غارب، إنه تم تشكيل لجنة للمرور على المقار الانتخابية، ومراجعة تجهيز اللجان والتأكد من استعدادها لاستقبال الناخبين، وتوفير عامل الأمان بها، وكذا التأكد من جاهزية دورات المياه وأماكن انتظار الناخبين، وتجهيز أماكن مخصصة لانتظار كبار السن والتيسير عنهم.

وأضاف رافت أنه تمت أعمال صيانة الأعمال كهربائية بجميع المقار، كما تم رفع كفاءة الشوارع المحيطة بالمقرات، وتمت أعمال صيانة الخلايا الكهربائية وصيانة أعمدة الإنارة.