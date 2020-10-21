تعليم جنوب سيناء: الدراسة تسير دون عوائق

قال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن الدراسة تسير بكافة مدن المحافظة بشكل طبيعي ودون وجود أي معوقات، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بمجابهة فيروس كورونا، لحماية الطلاب والمعلمين.

وأضاف عقل أن التعليم في النظام الجديد غايته التعلم، وتنمية وبناء شخصية الطفل، وجدانيًا ومعرفيًا ورياضيًا ونفسيًا.

وأشار إلى أنه يحرص على زيارة عدد من المدارس يوميًا؛ لمتابعة سير العملية التعليمية وانتظامها، والإجراءات الاحترازية التي تتبع قبل وأثناء وبعد انتهاء اليوم الدراسي.

وزارا وكيل الوزارة، اليوم، مدرسة خالد بن الوليد الرسمية لغات التابعة لإدارة أبو زنيمة التعليمية، تفقد خلالها قاعات رياض الأطفال، وأجرى حوارًا مع الأطفال حول أهمية المحافظة على العادات الصحية السليمة، لحماية أنفسنا والآخرين، وزار فصول الصف الأول الابتدائي وأدار مناقشة مع التلاميذ حول محور "من أكون؟".

وحرص على تهنئة الطالب معاذ عماد، لفوزه بالمركز العاشر على مستوى الجمهورية في مسابقة "المخترع الصغير".