الهجرة: إعادة مواطن مصري عالق في فيتنام بالتعاون مع مؤسسة مصر الخير

تلقت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، طلبًا من أعضاء الجالية المصرية في فيتنام بالتدخل لإعادة مواطن مصري عالق بالعاصمة الفيتنامية هانوي إلى أرض الوطن.

وقالت مكرم، في تصريحات لها اليوم، إن الجالية المصرية في فيتنام أبلغتها بأن المواطن عالق في هانوي لعدة شهور دون عمل أو دخل مادي كنتيجة لتعليق حركة الطيران وفق الإجراءات الاحترازية العالمية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد، علاوة على صعوبة توفير احتياجاته الضرورية وأيضًا التكلفة الباهظة لرحلة العودة من هانوي إلى القاهرة.

وأضافت أنها على الفور تواصلت مع مؤسسة مصر الخير، في ضوء التعاون المستمر بين الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني في إطار مبادرة "خلينا سند لبعض" لمد يد العون للعالقين المصريين بالخارج في ظل التحدي العالمي الذي يعيشه العالم أجمع.

ولفتت إلى أن مؤسسة مصر الخير رحبت بتقديم المساعدة وتوفير تذكرة طائرة من هانوي إلى القاهرة للمواطن العالق، وبالفعل استلم المواطن التذكرة ويستعد للعودة إلى أرض الوطن، مقدمة خالص الشكر والتقدير للمؤسسة على دورها المجتمعي الكبير وتعاونها واستجابتها الفورية لمثل هذه الحالات الإنسانية للمصريين بالخارج.