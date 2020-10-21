تعليم بورسعيد: الخط العربي يحتل مكانة مهمة في تاريخنا

قال الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد، إنه يتم دعم بكل قوة مدرسة الخط العربي بالمحافظة؛ حفاظًا على روائع تراثنا العربي الجميل، موضحًا إن المدرسة تعتبر رائدة في مجال تعليم الخط العربي بكل أنواعه، بالإضافة إلى الزخرفة والتذهيب.

وأضاف باهي أن أهمية الخط العربي ممتدة عبر الزمن، حيث يحتل الخط العربي مكانة مهمة جدًا في تشكيل تاريخنا وثقافتنا وهويتنا العربية، منوهًا بأن تعليم بورسعيد مستمر في تقديم الدعم اللائق بهذا الصرح العظيم.

جاء ذلك على هامش تسلمه درع المدرسة كهدية تذكارية، وتكريمًا له وتقديرًا للجهود المبذولة في دعم مدرسة الخط العربي، والحفاظ على التراث العربي.