 القضاء الجزائري يؤيد حبس رئيس الوزراء الأسبق أويحيى 10 سنوات بتهمة الفساد - بوابة الشروق
الأربعاء 21 أكتوبر 2020 3:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

القضاء الجزائري يؤيد حبس رئيس الوزراء الأسبق أويحيى 10 سنوات بتهمة الفساد

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 2:40 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 2:40 م

قضى مجلس قضاء الجزائر (محكمة الاستئناف) اليوم الأربعاء، بسجن كل من أحمد أويحيى رئيس الوزراء الأسبق، ومراد عولمي رجل الأعمال ورئيس مجمع سوفاك لتجميع واستيراد السيارات لمدة 10 سنوات؛ بعد إدانتهما بتهم غسيل الأموال، وتحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم، وبذلك يكون مجلس القضاء قد أبقى على نفس العقوبة الصادرة من المحكمة الابتدائية ضد مراد عولمي.

وأدين أحمد أويحيى رئيس الوزراء الأسبق في نفس القضية بالسجن 10 سنوات، فيما أدين وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي بالسجن سنتين، سجنا منها سنة مع وقف التنفيذ.

كما أصدر المجلس حكما بالسجن 5 سنوات بحق الأخ الأصغر للمتهم الرئيسي خذير عولمي، والسجن سنتان منهما سنة مع وقف التنفيذ ضد المدير العام للبنك؛ لقرض الشعبي الجزائري عمر بودياب.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك