وزير أفغاني يؤكد ضرورة مشاركة الشعب الفعلية في عملية السلام مع طالبان

أكد وزير أفغانستان لشؤون السلام سيد منصور السادات نادري، أن مشاركة الشعب الفعلية في عملية السلام مع طالبان هي من متطلبات نجاح الأمة في تحقيق أهداف العملية.

جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء (خاما برس) الأفغانية، اليوم الأربعاء، خلال اجتماع افتراضي عقده نادري و6 من أعضاء فريق تفاوض أفغانستان مع سكان إقليم بدخشان.

وشدد نادري على ضرورة استمرار هذه المشاركة لضمان ملكية الشعب لعملية السلام، مشيرا إلى أن أعضاء الوفد أبلغوا الشعب بأحدث التطورات وأجابوا على أسئلتهم، وأضاف أن وجهة نظر وزارة الدولة حول السلام هي وضع الناس في قلب عملية السلام، ولهذا السبب، فهي تقيم سلسلة من اللقاءات التشاورية وتبادل الآراء مع مختلف شرائح المجتمع.

وتابع أن الوزارة تهدف إلى ربط الناس في الأقاليم المختلفة بالفريق المفاوض لجمهورية أفغانستان.

يأتي ذلك فيما عقد اجتماع أمس الأول الاثنين بين أعضاء من الحكومة الأفغانية ووفد طالبان ومجموعتي الاتصال، لكن كما هو الحال مع الاجتماعات السابقة، لم يحسم أي من القضايا العالقة.