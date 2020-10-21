 بوتين ينفي اعتزام السلطات الروسية فرض قيود صارمة بسبب فيروس كورونا - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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بوتين ينفي اعتزام السلطات الروسية فرض قيود صارمة بسبب فيروس كورونا

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
موسكو - أ ش أ
نشر في: الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 5:50 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 5:50 م

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أنه لا نية لفرض قيود صارمة بسبب تقشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19)، مشيرا إلى أنه ليس لدى الحكومة الروسية أي خطط لذلك.
ونقلت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية عن بوتين قوله، خلال لقائه مع رجال الأعمال اليوم: "فيما يتعلق بالإجراءات التقييدية الشاملة والصارمة فنحن لا نخطط للقيام بذلك، وليس لدى الحكومة خططاً للقيام بذلك".

من جانبه، أعلن مقر مكافحة انتشار فيروس كورونا اليوم ارتفاع إصابة كوفيد-19 في روسيا خلال الـ24 ساعة الأخيرة بنحو 15700 شخصاً ليصل الإجمالي إلى 1447335 حالة.

وتشهد روسيا ارتفاعا ملحوظا في أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، وقد دعت سلطات العاصمة الروسية موسكو أرباب الأعمال لنقل 30 % من العاملين إلى نظام العمل من المنزل، بالإضافة إلى تمديد العطلة المدرسية لمدة أسبوعين، وتشديد الرقابة على التزام المواطنين بارتداء الكمامات الطبية الواقية.


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