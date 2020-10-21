طارق شوقي: صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين يقبل الهبات والتبرعات

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن صندوق الرعاية الاجتماعية للمعلمين يأخذ الهبات والتبرعات ممن يريد أن يساهم في تحسين أحوال المعلمين.

وأضاف «شوقي» في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء dmc»، الذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان عبر فضائية «dmc»، مساء الأربعاء، أن 70% من مجموعات التقوية ستذهب للمعلم مباشرة، و5% للصندوق، والباقي للمدرسة، متابعًا: «كل هذا جزء من صورة أكبر».

وتابع: «المعلم المجتهد مع ما تقدمه الدولة، سيجد مقابلًا مجزيًا، وكل هذه الأفكار تؤكد أن الدولة ترى أن المعلم عصب العملية التعليمية، لذا سننشئ أكاديمية لتدريب المعلمين».

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، بعض الإجراءات لزيادة قيمة حافز الأداء الشهرى بنسبة 50% ويستفيد منها 1.4 مليون معلم بالتربية والتعليم والأزهر، وزيادة قيمة بدل المعلم بنسبة 50% ويستفيد منها 1.4 مليون معلم.

وتتراوح هذه الزيادة من 75 جنيها للمعلم المساعد وحتى 180 جنيها لكبير المعلمين، وزيادة 25% مكافأة امتحانات النقل، و250 جنيهًا حافز إدارة مدرسية لكل مدير مدرسة، و150 جنيها للوكيل شهريا، بمتوسط زيادات الشهرية المقترحة للمعلمين تبدأ من 325 جنيهًا للمعلم إلى 475 جنيها لكبير معلمين بخلاف حافز الإدارة المدرسية.