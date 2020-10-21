تراجع إيرادات السياحة في اليونان خلال أغسطس الماضي للشهر السادس على التوالي

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تراجعت إيرادات قطاع السياحة في اليونان خلال شهر أغسطس الماضي بنسبة 67% لتصل إلى 37ر1 مليار يورو ( 63ر1 مليار دولار) مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.

ويعد هذا الشهر السادس على التوالي الذي تتراجع فيه إيرادات قطاع السياحة.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن البنك القول إن إيرادات قطاع السياحة، التي تمثل 48% من صادرات قطاع الخدمة و 28% من إجمالي صادرات البضائع والخدمات، تراجعت بنسبة 70% مقارنة بالعام الماضي.

وأظهرت البيانات أن اليونانيين أنفقوا خلال نفس الشهر 1ر54 مليون يورو ( 2ر64 مليون دولار) في الخارج، بانخفاض بنسبة 77% مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.