قصور الثقافة تشارك في معرض المنصورة الأول للكتاب بـ «سينما نجيب محفوظ»

تشارك الهيئة العامة لقصور الثقافة بمعرض المنصورة الأول للكتاب، والذي تنظمه الهيئة المصرية العامة للكتاب في الفترة من 20 إلى 30 أكتوبر الجاري، بحديقة شجر الدر بجوار نادي جزيرة الورد بالدقهلية.

وافتتح الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية والدكتور هيثم الحاج علي رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، المعرض أمس، بعدد من إصدارت الهيئة الحديثة وإصدارات النشر الإقليمي.

ويضم جناح قصور الثقافة بالمعرض بأحدث إصدارتها ومنها "سينما نجيب محفوظ" لنادر عدلي من سلسلة آفاق السينما، "حكايات كانتر بري تاريخ الأوبئة" لجيفري تشوسر، "الطاعون" لألبير كامي من سلسلة آفاق عالمية، "رسائل الزعماء والسياسين في نصف قرن" لإيناس مرشد من سلسلة حكاية مصر، "الرقابة البرلمانية" لمصطفى بكري من سلسلة إصدارات خاصة.

كما تشارك الهيئة في هذا المعرض بعدد كبير من السلاسل التي تتضمن العديد من العناوين الحديثة والتي لاقت إقبالا كبيرا عليها من الجمهور ومنها "الوثائق السرية لحكم الجماعة الفاشية"، لخالد حنفي ضمن سلسلة حكاية مصر، "اللامع" لأبو النصر الطوسي، و"الفلسفة والمستقبل.. الدراسات المستقبلية من منظور فلسفى" للدكتور رمضان بسطاويسى، و"التعرف لمذهب أهل التصوف" لأبو بكر الكلاباذي ضمن سلسلة الفلسفة، "سندباد عصري" و"حديث السندباد القديم" لحسين فوزى، و"مسرح توفيق الحكيم.. المسرحيات السياسية"، ومسرح توفيق الحكيم.. المسرحيات المجهولة" لفؤاد دواره ضمن سلسلة ذاكرة الكتابة، كذلك كتاب "الغثيان" لجان بول سارتر ضمن سلسلة آفاق عالمية، وكتاب "الفكر المصرى فى العصر المسيحي" ضمن سلسلة الهاوية، بالإضافة لإصدارات سلاسل "الذخائر، روائع المسرح العالمى، آفاق السينما، عالم الموسيقى، آفاق الفن التشكيلي، إبداعات، أصوات أدبية، دراسات شعبية".

يذكر أن أسعار الكتب قد تراوحت في هذا المعرض بين 3.5 و23 جنيها للكتاب.