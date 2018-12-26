ميناء دمياط يستقبل 10 سفن للحاويات والبضائع العامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية سفينة حاويات و9 سفن بضائع عامة، بينما غادر 3 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 18 سفينة.

وذكر بيان للمركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 15244 طنا تشمل: 6500 طن يوريا، و5483 طن فوسفات، و2200 طن رمل، و1061 طن حديد، بينما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 32162 طنا تشمل: 6689 طن حديد، و350 طن خردة، و3123 طن أبلاكاش، و22000 طن ذرة.

وأشار البيان إلى أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغت 45 حاوية مكافئة تشمل: خضروات (بطاطا، زيتون، جزر، فاصوليا، وخضار مشكل مجمد)، وحاصلات زراعية (بصل، سمسم، كركدية، ونعناع)، وفواكة (رمان وفراولة) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات، السعودية، الأردن، المغرب، هولندا، سنغافورة، أمريكا، إيطاليا، أسبانيا، فرنسا وبلجيكا، بينما بلغ عدد الحاويات الترانزيت 11 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 75207 أطنان، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 105907 أطنان.

كما بلغت حركة تداول الشاحنات 3560 شاحنة منها 662 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 35474 طنا من البضائع العامة.