أكد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، أن لاعبي فريقه لم يناموا بعد إصابة مدافع الريدز فيرجيل فان دايك، خلال ديربي الميرسيسايد أمام إيفرتون.

فان دايك تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، بعد تدخل عنيف من جوردان بيكفيورد حارس مرمى إيفرتون خلال كرة هوائية مشتركة بينهما، ومن المتوقع أن يغيب على إثرها أفضل لاعب في أوروبا الموسم الماضي حتى نهاية الموسم.

وقال كلوب في تصريحات لشبكة «BT SPORT»: " فيرجيل هو ولدنا، صديقنا، وأخا للاعبين، وابني أيضا، يجب أن نتعامل مع إصابته، وسنتعامل معها".

وأضاف المدرب الألماني: "سنفتقده، لم ينم أي من اللاعبين بعد إصابة فان دايك".

وتابع كلوب: "المواقف الصعبة يمكن أن تقربنا من بعضنا البعض دائمًا، وهو أمر صعب بالنسبة لهذا الفريق لأننا بالفعل قريبون من بعضنا".

وأتم: "كان سلاحنا دائمًا كرة القدم وسيظل دائمًا كرة القدم وهذا ما سنحاول استخدامه ونرى إلى أين سيقودنا".

ويواجه ليفربول مساء اليوم الأربعاء أياكس أمستردام الهولندي، في أولى مباريات الفريقين بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.