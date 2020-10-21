تقدمت أعداد كبيرة من المصريين خاصة أبناء الصعيد في قنا وسوهاج، تحديدا على مكاتب البريد الخاص لإيداع أظرف الترشيح وتوصيلها إلى مقر سفارة جمهورية مصر العربية في منطقة جنوب السره بدولة الكويت.

وقال علاء سليم أمين عام اتحاد المصريين في الخارج، إن هناك صعوبة بالغة أمام أبناء الجالية المصرية في دولة الكويت؛ بسبب منع التجمعات وعدم قبول أعداد كبيرة أمام مكاتب البريد الحكومي، مما أدى إلى الاستعانة بمكاتب البريد السريعة الخاصة، مع أن رسوم مكاتب الخدمة هذه مرتفعة جدا مقارنة برسوم البريد الحكومي إلا أن الكثيرين من أبناء القرى والنجوع قاموا بعمل اللازم لضمان التصويت لأحد أبنائهم المرشحين.

وأضاف سليم، أن السفارة المصرية تتلقى أظرف الانتخابات خلال المدو المحددة، خصوصا وأن عملية الانتخابات شهدت عدة تعليمات وتصريحات على لسان السفير المصري في دولة الكويت السفير طارق القوني تمت بغرض إعلام أبناء الجالية بكافة المستجدات حول العملية الانتخابية بخلاف طريقة التصويت الصحيحة باستخدام نماذج التصويت من موقع الهيئة الوطنية للانتخابات.