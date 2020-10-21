رئيس أرمينيا يسعى للحصول على دعم الناتو وسط الصراع مع أذربيجان

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توجه رئيس أرمينيا أرمين سركيسيان إلى بروكسل، اليوم الأربعاء، للسعي للدعم من حلف شمال الأطلسي (ناتو) والاتحاد الأوروبي وسط صراع دموي مع أذربيجان المجاورة.

دخلت أرمينيا التي لديها روابط عسكرية وثيقة تقليديا مع روسيا، في الأسابيع الأخيرة في قتال دموى مع الجمهورية السوفيتية سابقا، أذربيجان، المدعومة من تركيا العضو في حلف الناتو.، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

بدت روسيا مترددة في دعم أرمينيا وسط تجدد القتال فيما تسعى للحفاظ على علاقاتها القوية مع أذربيجان وتركيا.

كان سركيسيان في بروكسل للقاء سكرتير عام حلف الناتو ينس ستولتنبرج ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال وغيرهما من المسؤولين البارزين.

وقال ميشال إنه في اجتماعه كرر الرئيس الأرميني "أعمق مخاوف (الاتحاد الأوروبي) بشأن القتال الجاري في ظل التكاليف الإنسانية الكبيرة".

ودعا إلى التزام فوري بوقف إطلاق النار جديد دخل حيز التنفيذ مطلع الأسبوع.

تردد أن أكثر من 700 شخص قتلوا في تجدد للقتال بدأ الشهر الماضي بشأن منطقة ناجورنو كاراباخ.