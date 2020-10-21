الآلاف يتظاهرون في كولومبيا ضد القتل والفقر

خرج الآلاف من السكان الأصليين والمدرسين والطلاب والنقابيين والنشطاء في مسيرة في عاصمة الكولومبية بوجوتا، اليوم الأربعاء؛ للاحتجاج على أعمال القتل والمجازر والفقر الناجم عن الجائحة والسياسات الاقتصادية والاجتماعية للحكومة.



ووردت أنباء عن تنظيم العديد من المسيرات والمظاهرات في العاصمة الكولومبية، حيث كان المتظاهرون يلوحون بالشعارات والأعلام والبالونات، وساروا على صوت الطبول باتجاه ساحة بوليفار المركزية.



ووقعت احتجاجات مماثلة في حوالي 20 مدينة أخرى، ودعت النقابات العمالية إلى تنظيم تجمعات للحفاظ على زخم حركة الاحتجاج التي انطلقت أواخر العام الماضي، والتي أوقفتها الجائحة.



ويطالب المتظاهرون بوضع حد لعمليات قتل قادة المجتمع المدني، والتي تزايدت منذ توقيع الحكومة اتفاق سلام مع جماعة فارك في 2016.



وتقول منظمة إنديباز الحقوقية إن حوالي ألف شخص من هؤلاء القادة قتلوا منذ ذلك الحين، وأن 270 شخصًا آخر اغتيلوا في 68 مذبحة هذا العام وحده.



وأعلن الرئيس الكولومبي إيفان دوكي، اليوم الأربعاء، اعتقال ريتشار أرلي دياز جاراي، المعروف باسم كوندور، زعيم عصابة تهريب مخدرات سابق في لوس بيلوسوس، والذي ارتبط بقتل قادة المجتمع المدني.