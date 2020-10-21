القوى العاملة: تحصيل 389 ألف جنيه مستحقات متوفي بكورونا في السعودية

أعلن وزير القوى العاملة محمد سعفان، اليوم، أن مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية في الرياض بالمملكة العربية السعودية، نجح في تحصيل المستحقات المالية، وبدل الإجازات، ومكافأة نهاية الخدمة لورثة المواطن المصري محمد عبدالرحمن محمد، الذي توفى في السعودية نتيجة إصابته بفيروس كورونا المستجد، منوها بأن المستحقات المالية تبلغ 93 ألفا و73 ريالا سعوديا، أي ما يوازي 389 ألفا و45 جنيها مصريا تقريبا.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة القوى العاملة هيثم سعد الدين، أن سعفان كان قد كلف مكتب التمثيل العمالى بالرياض بمتابعة مستحقات "عبدالرحمن"، لدى شركة أبناء محمد سعد العجلان بالرياض، لحصول الورثة على مستحقاته المالية.

وتلقى سعفان تقريرا من الملحق العمالي أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، أشار فيه إلى أن المواطن المتوفي كان يعمل لدى شركة أبناء محمد سعد العجلان بالرياض بمهنة محاسب ووافته المنية إثر إصابته بفيروس كورونا، ونفذ فيه قضاء الله بعد فشل محاولات العلاج.

وأوضح رجائي، أنه بعد الانتهاء من إجراءات دفن المواطن المصري بالسعودية نظراً لعدم القدرة على شحن الجثمان إلى مصر؛ بسبب أن الوفاة نتيجة إصابة كورونا، تم التواصل مع مدير الموارد البشرية للمجموعة للحصول على كل الأوراق والمستندات الخاصة بالمتوفي وتحصيل مستحقاته لدى الشركة.

وقد قامت الشركة بتحويل 93073 ريالا سعوديا إلى حساب ورثة المصريين المتوفين التابع للسفارة المصرية، إجمالي مستحقات المتوفي، وهي عبارة عن بدل الإجازات ومكافأة نهاية الخدمة.