لانس سترول يعلن إصابته بكورونا بعد سباق جائزة إيفل الكبرى

أعلن لانس سترول سائق فريق ريسينج بوينت اليوم الأربعاء أن الفحوص كشفت عن إصابته بعدوى فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد سباق جائزة إيفل الكبرى الذي أقيم في ألمانيا في 11 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 .

وكشف السائق الكندي عن ذلك عبر موقع شبكة التواصل الاجتماعي "تويتر".

وكان سترول قد غاب عن سباق جائزة إيفل الكبرى الذي أقيم على مضمار نوربرجرينج وحل مكانه نيكو هيلكنبرج اعتبارا من التجارب الرسمية التأهيلية للسباق.

وقال سترول عبر تويتر :"أود أن أبلغ الجميع بأن الفحوص كشفت مؤخرا عن إصابتي بعدوى كوفيد-19، بعد سباق جائزة إيفل الكبرى. الآن تعافيت بنسبة 100 % وجاءت نتائج الفحوص سلبية."

وأوضح سترول أنه كان قد توجه إلى نوربرجرينج بعد أن خضع للفحص وجاءت النتائج سلبية، لكنه غاب عن السباق بعد أن اشتكى من مشكلة في المعدة صباح يوم السبت،قبل ساعات من التجارب الرسمية.

وقال سترول :"اتبعت بروتوكول فيا (الاتحاد الدولي لسباقات السيارات) وعزلت نفسي في منزلي ولم أعد إلى المضمار. لم أكن لائقا للمشاركة، لذلك عدت إلى بلادي في وقت مبكر من صباح يوم الأحد."

وخضع سترول للفحص مساء يوم الأحد حيث كان لا يزال يشعر بوعكة صحية، وجاءت النتائج إيجابية في اليوم التالي، وقد عزل نفسه في منزله لمدة عشرة أيام.

وقال سترول "خضعت للفحوص مجددا في يوم الاثنين من الاسبوع الجاري، وجاءت النتائج سلبية. أشعر بحال جيد للغاية ولا أطيق انتظار العودة للفريق والمشاركة في سباق البرتغال."

وتتواصل منافسات بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 بإقامة سباق الجائزة الكبرى البرتغالي في 25 أكتوبر الجاري.