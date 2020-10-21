فيلم تسجيلي يعرض التغيرات الجذرية في العلاقات المصرية الروسية

نظم قصر ثقافة السويس أمسية ثقافية لعرض فيلم تسجيلي عن العلاقات المصرية الروسية بعنوان «روسيا 2020 Crime and panishment».

واستعرض الفيلم العلاقات الروسية المصرية التي تعود منذ عام 1784. كما استعرض العلاقات الدبلوماسية بين الاتحاد السوڤييتي ومصر، فقد بدأت في 26 أغسطس 1943م ولمصر سفارة في موسكو.

وسلط الفيلم الضوء على العلاقات بين البلدين التي شهدت تغيرات جدية، كما تغيرت أولوياتها على الصعيدين الخارجي والداخلي، وكيف أصبحت روسيا ومصر اليوم شريكتين على الصعيدين الثنائي والدولي، وتمت الخطوة الأولى للتعاون المصري الروسي في أغسطس عام 1948، حين وقعت أول اتفاقية اقتصادية حول مقايضة القطن المصري بحبوب وأخشاب من الاتحاد السوفيتي.

جدير بالذكر أن العلاقات المصرية الروسية شهدت العلاقة تطورات متلاحقة كان أبرزها بعد ثورة يوليو عام 1952 حين قدم الاتحاد السوفيتي لمصر المساعدة في تحديث قواتها المسلحة وتشييد السد العالي.