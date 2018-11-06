وزير الأوقاف يهنئ الرئيس السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف

هنأ وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي بذكرى المولد النبوي الشريف، سائلاً الله (عز وجل) أن يعيد هذه الأيام المباركة عليه وعلى الشعب المصري وعلى الإنسانية جمعاء بالخير واليمن والبركة، وأن يحفظ مصرنا العزيزة من كل سوء ومكروه، وأن يسبغ عليها وعلى العالم أجمع نعمة الأمن والأمان والاستقرار والاطمئنان.

وأكد وزير الأوقاف- في بيان اليوم الأربعاء- وقوف الوزارة بكل كوادرها وجميع العاملين بها صفًا واحدًا خلف الرئيس في معركة الوعي، وتعزيز الانتماء الوطني، وبناء الذاكرة الوطنية الخصبة الواعية.

كما هنأ وزير الأوقاف الشعب المصري كله، والأمتين العربية والإسلامية، وجميع المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها بهذه الذكرى المجيدة.