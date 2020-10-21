الشرطة الألمانية تفتش مسجدا للاشتباه في التحايل للحصول على إعانات كورونا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

شنت الشرطة الألمانية والادعاء العام حملة تفتيش على عدة شركات ومسجد في حي كرويتسبرج ببرلين للاشتباه في التحايل للحصول على إعانات مخصصة لمواجهة أزمة جائحة كورونا.

وأعلن الادعاء العام اليوم الأربعاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أنه تم مصادرة 7 آلاف يورو نقدية ووسائط تخزين مختلفة وجهاز كمبيوتر وملفات خلال الحملة.

وبحسب البيانات، فإن الاشتباه موجه ضد ثلاثة أشخاص متهمين بالتقدم بطلبات للحصول على مساعدات كورونا فورية دون وجه حق.

وشارك في الحملة نحو 150 ضابطا صباح اليوم.

ووفقا للسلطات، تقدم المشتبه بهم بطلب للحصول على نحو 70 ألف يورو كمساعدات طارئة، وتم صرف حوالي 45 ألف يورو منها. وفي حالة واحدة على الأقل تدفقت الأموال على حساب مسجد في حي كرويتسبرج. وشملت الحملة ستة مواقع.