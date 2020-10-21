العراق يؤجل إجراء تعداد سكاني لم يحدث منذ عام 1997

أعلن وزير التخطيط العراقي خالد بتال، اليوم الثلاثاء، تأجيل التعداد السكاني بسبب إجراءات الوقاية من فيروس كورونا والأزمة المالية التي تمر بها البلاد.

وقال في بيان صحفي، إن "الجميع يدرك أهمية تنفيذ التعداد العام للسكان، الذي يعد من المتطلبات الأساسية في ظرفنا الراهن، كونه سيوفر قاعدة بيانات شاملة وكاملة، عن واقع الحياة المعيشية والتربوية والصحية والبيئية للسكان".

وأكد بتال "أهمية الوصول إلى البيانات الحقيقية لتحقيق العدالة الاجتماعية، والقضاء على الفساد الإداري والمالي، وتصحيح المسار الاقتصادي للبلد وتحسين معيشة أفراده وأجياله المقبلة".

وكان من المقرر أن يقوم العراق بإجراء التعداد السكاني خلال الأشهر المقبلة، حيث لم يجر تعداداً سكانياً شاملاً منذ عام 1987، والتعداد الذي جرى عام 1997 لم يشمل إقليم كردستان العراق.