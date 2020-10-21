لوكاكو يقتنص تعادلا مثيرا أمام مونشنجلادباخ بدوري الأبطال

اقتنص إنتر ميلان تعادلا مثيرا بنتيجة 2-2، أمام ضيفه بوروسيا مونشنجلاباخ، في في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثانية بدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا، والتي شهدت أيضا خسارة ريال مدريد بنتيجة 3-2 ، أمام شختار دونستك الأوكراني.

اءت المبادرة من جانب إنتر، الذي افتتح التسجيل عبر نجمه البلجيكي روميلو لوكاكو في الدقيقة 49، لكن الفريق الإيطالي لم يهنأ بتقدمه كثيرا، عقب تسجيل النجم الجزائري رامي بن سبعيني هدف التعادل لمونشنجلادباخ في الدقيقة 63 من ركلة جزاء.

وتواصلت الإثارة في الدقائق الأخيرة، بعدما أحرز جوناس هوفمان الهدف الثاني لمونشنجلادباخ في الدقيقة 84، لكن لوكاكو عاد للتسجيل مرة أخرى، محرزا هدف التعادل لإنتر في الدقيقة 90