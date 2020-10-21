بريطانيا تسجل قرابة 27 ألف إصابة جديدة بكورونا

سجلت بريطانيا قرابة 27 ألف حالة إصابة جديدة بكورونا في 24 ساعة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى أكثر من 789 ألف حالة، فيما ارتفع عدد وفيات كورونا في البلاد إلى أكثر من 44 ألف حالة، وفقًا لما أعلنته الحكومة البريطانية اليوم الأربعاء.

ولكل منطقة في البلاد أن تقرر التدابير الخاصة بها في مكافحة الموجة الثانية للوباء، التي تأثر بها شمال إنجلترا وأجزاء في ويلز واسكتلندا وأيرلندا الشمالية، بصورة قوية على نحو خاص.

ووفقًا لإحصائيات أوروبية، فإن بريطانيا، التي يقطنها نحو 67 مليون نسمة، تعد واحدة من أكثر الدول تضررا من الجائحة.

كانت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، أفادت في وقت سابق بأن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في بريطانيا وصل إلى 765 ألفًا و487 حالة حتى الساعة السابعة والنصف من صباح اليوم بتوقيت لندن.

وأوضحت هذه البيانات أن إجمالي الوفيات في البلاد جراء الإصابة بالفيروس وصل إلى 44 ألفًا و57 حالة. وتعافي من مرض "كوفيد-19" الذي يسببه الفيروس 2626 شخصًا من المصابين حتى صباح اليوم.