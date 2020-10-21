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سويسرا تدرس فرض إغلاق مصغر بسبب بكورونا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 5:59 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 5:59 م

قال وزير الصحة السويسري آلان بيرسيه، اليوم الأربعاء، إن الحكومة تدرس جميع الخيارات، بما في ذلك فرض "إغلاق مصغر" أو حظر تجول للسيطرة على فيروس كورونا، حيث تضاعف عدد الحالات اليومية تقريبا لتسجل 5583 حالة من يوم أمس.

وقال "بيرسيه"، في مؤتمر صحفي في برن، إن أحد الاحتمالات هو إغلاق المتاجر لمدة أسبوعين، مشددًا على أن الوقت لم يحن بعد لاتخاذ مثل هذا القرار.

وتابع الوزير أن الأسبوعين المقبلين سيكونان حاسمين، وحث السكان على ارتداء الكمامات وغسل الأيدي والحرص على التباعد الجسدي.

وأضاف "نعلم أنه يمكننا القيام بذلك، لقد اختبرنا ذلك في وقت مبكر هذا العام"، في إشارة إلى الذروة السابقة للجائحة.

وأثار بيرسيه إمكانية اتخاذ تدابير أكثر صرامة بعد ثلاثة أيام فقط من إعلان حكومته فرض قيود على التجمعات الخاصة، وإصدار سياسة استخدام الكمامات في الأماكن المغلقة العامة وطلب من الشركات التحول إلى العمل عن بُعد.


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