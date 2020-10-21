 الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 14 فلسطينيا من الضفة الغربية - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 14 فلسطينيا من الضفة الغربية

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 11:48 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 11:48 ص

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 14 فلسطينيا من الضفة الغربية.

 

وذكر نادي الأسير - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أن 14 فلسطينيا جرى اعتقالهم من عدة أنحاء في بيت لحم، والقدس، وقلقيلية، ونابلس، والخليل.

 


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