الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 14 فلسطينيا من الضفة الغربية

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اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 14 فلسطينيا من الضفة الغربية.
وذكر نادي الأسير - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أن 14 فلسطينيا جرى اعتقالهم من عدة أنحاء في بيت لحم، والقدس، وقلقيلية، ونابلس، والخليل.