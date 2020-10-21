الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 14 فلسطينيا من الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، 14 فلسطينيا من الضفة الغربية.

وذكر نادي الأسير - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية - أن 14 فلسطينيا جرى اعتقالهم من عدة أنحاء في بيت لحم، والقدس، وقلقيلية، ونابلس، والخليل.