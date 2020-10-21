مقتل 12 من قوات الأمن في اشتباكات بشمال شرقي أفغانستان

أعلن مسئولون أفغان مقتل 12 من قوات الأمن في اشتباكات مع عناصر حركة طالبان بإقليم تخار شمال شرقي أفغانستان.

وأوضح المسئولون -حسبما ذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الأربعاء- أن الاشتباكات وقعت بعدما هاجمت عناصر طالبان قوات الأمن في منطقة "بحراك"، ما أسفر عن مقتل عدد من أفراد الأمن إلى جانب نائب رئيس شرطة إقليم تخار، راز محمد دورنديش، فيما لا يزال 48 من قوات الأمن في عداد المفقودين.

وأضاف المسئولون أن حركة طالبان تكبدت أيضا خسائر فادحة خلال الاشتباكات، إلا أن الحركة لم تصدر بعد أي تعليق عن الاشتباكات.