 مقتل 12 من قوات الأمن في اشتباكات بشمال شرقي أفغانستان - بوابة الشروق
الأربعاء 21 أكتوبر 2020 10:33 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟
النتـائـج تصويت

مقتل 12 من قوات الأمن في اشتباكات بشمال شرقي أفغانستان

كابول - أ ش أ:
نشر في: الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 10:26 ص | آخر تحديث: الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 10:26 ص

أعلن مسئولون أفغان مقتل 12 من قوات الأمن في اشتباكات مع عناصر حركة طالبان بإقليم تخار شمال شرقي أفغانستان.

وأوضح المسئولون -حسبما ذكرت قناة "طلوع نيوز" الأفغانية اليوم الأربعاء- أن الاشتباكات وقعت بعدما هاجمت عناصر طالبان قوات الأمن في منطقة "بحراك"، ما أسفر عن مقتل عدد من أفراد الأمن إلى جانب نائب رئيس شرطة إقليم تخار، راز محمد دورنديش، فيما لا يزال 48 من قوات الأمن في عداد المفقودين.

وأضاف المسئولون أن حركة طالبان تكبدت أيضا خسائر فادحة خلال الاشتباكات، إلا أن الحركة لم تصدر بعد أي تعليق عن الاشتباكات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك