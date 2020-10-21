مصنع روسي يبتكر جهازا لتطهير الهواء من فيروس كورونا

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ابتكر مهندسون يعملون في مصنع يقع في مدينة رامينسكويه بالعاصمة الروسية موسكو جهازًا فريدًا لتطهير الهواء وتنقيته من فيروس كورونا.

ويستطيع الجهاز المبتكر الذي يحمل اسم "تيوكرافت" أن يكافح فيروس كورونا، إذ أثبتت الأبحاث فعاليته في الحماية من الميكروبات والفيروسات بما فيها كورونا، حسبما أوردت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وأكدت سبوتنيك أن هذا الجهاز لا يوجد له مثيل في روسيا وباقي العالم ويمكن استخدامه للحماية من الفيروسات في المنازل والمستشفيات والمدارس والمواصلات والمنشآت الرياضية وغيرها من المنشآت.

ويمكن أن يعمل الجهاز لمدة تصل إلى 40 ألف ساعة متواصلة بدون تبديل المرشحات.