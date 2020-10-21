 مصنع روسي يبتكر جهازا لتطهير الهواء من فيروس كورونا - بوابة الشروق
الأربعاء 21 أكتوبر 2020 4:39 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

مصنع روسي يبتكر جهازا لتطهير الهواء من فيروس كورونا

أ ش أ
نشر في: الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 4:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 4:29 م

ابتكر مهندسون يعملون في مصنع يقع في مدينة رامينسكويه بالعاصمة الروسية موسكو جهازًا فريدًا لتطهير الهواء وتنقيته من فيروس كورونا.

ويستطيع الجهاز المبتكر الذي يحمل اسم "تيوكرافت" أن يكافح فيروس كورونا، إذ أثبتت الأبحاث فعاليته في الحماية من الميكروبات والفيروسات بما فيها كورونا، حسبما أوردت وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية.

وأكدت سبوتنيك أن هذا الجهاز لا يوجد له مثيل في روسيا وباقي العالم ويمكن استخدامه للحماية من الفيروسات في المنازل والمستشفيات والمدارس والمواصلات والمنشآت الرياضية وغيرها من المنشآت.

ويمكن أن يعمل الجهاز لمدة تصل إلى 40 ألف ساعة متواصلة بدون تبديل المرشحات.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك