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علق زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على هزيمة فريقه المفاجئة أمام شختار دونستيك، في أولى مباريات الفريقين بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وانتهت المباراة بفوز الفريق الأوكراني على ريال مدريد بنتيجة 3-2، ليتجرح الأخير أول خسارة له في تاريخه في المباراة الافتتاحية بدوري أبطال أوروبا.

وقال زيزو خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: "افتقرنا إلى الثقة ولدخول المباراة بالطريقة التي نعرفها".

وأضاف المدرب الفرنسي: "يجب أن أجد الحلولِ التي ستجعلنا أقوياء مرة أخرى، وستقودنا للفوز مرة أخرى، اللاعبون يحتاجون إلى حلول".

وعن مباراة الكلاسيكو يوم السبت المقبل أمام برشلونة أتم زيدان: "علينا تحليل مباراة اليوم أولا، يوم السبت قريبًا جدا وسنرى ما الذي سيحدث".

ويتواجد في مجموعة ريال مدريد وشختار فريقين آخرين وهما إنتر ميلان الإيطالي وبروسيا مونشنجلادباخ الألماني.