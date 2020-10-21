شركات الطيران الأمريكية تتفوق على الصينية من حيث عدد الرحلات اليومية

أظهرت بيانات خدمة بلومبرج لأنباء تمويل الطاقة الجديدة المنشورة اليوم الأربعاء ارتفاع عدد رحلات الطيران للشركات الأمريكية خلال الأسابيع الثلاثة الماضية بعد ارتفاع عدد الركاب إلى أكثر من مليون راكب يوميا يوم 18 أكتوبر الحالي لأول مرة منذ 16 مارس الماضي.

وتجاوز متوسط عدد رحلات شركات الطيران الأمريكية خلال الشهر الحالي متوسط عدد رحلات شركات الطيران الصينية.

وذكرت خدمة بلومبرج لتمويل الطاقة الجديدة الإخبارية أن شركات الطيران الموجودة في الولايات المتحدة شهدت عودة المزيد من الطلب، لكن عدد الرحلات المجدولة لشهري تشرين ثان/نوفمبر وديسمبر المقبلين مازال مرتفعا وقد يتم خفضه في ضوء مستوى الطلب.

في المقابل فإن الأوضاع بالنسبة لشركات الطيران في أوروبا أسوأ مع ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد.

وخفضت شركات الطيران الأوروبية مثل ريان أير وإيزي جيت عدد الرحلات المقررة للشهور القليلة المقبلة بسبب انخفاض عدد الركاب.