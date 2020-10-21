ارتفاع مبيعات نستله في الأشهر التسعة الأولى من العام

أعلنت شركة "نستله" السويسرية العملاقة للمنتجات الغذائية، نمو حجم مبيعاتها بأكثر من 3% على أساس سنوي في الأشهر التسعة الأولى من هذا العام، حيث اشترى المستهلكون أثناء تواجدهم بالمنازل خلال جائحة كورونا، المزيد من أغذية الحيوانات الأليفة ومستلزمات الخبز.

ورغم ذلك، تراجعت عائدات الأشهر التسعة بنسبة 7.4% إلى 61.9 مليار فرنك سويسري (68.2 مليار دولار)؛ بسبب تأثيرات العملة وبيع أعمال نستله للعناية بصحة البشرة والمثلجات بالولايات المتحدة.

ويُنظر إلى الفرنك السويسري باعتباره عملة آمنة في أوقات الأزمات، وبالتالي فقد تعززت قوته مقابل معظم العملات الأخرى بعد تداعيات جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي.

وتعني قوة الفرنك تقليل قيمة الإيرادات التي تحققها نستله بالعملات الأخرى، وباستبعاد التأثير السلبي للعملة وعمليات البيع، فقد ارتفعت العائدات بنسبة 3.5%.

وأعلنت نستله أن الوباء أدى أيضا إلى ارتفاع الطلب على الأطباق الجاهزة والمكملات الغذائية، وفي المقابل انخفضت مبيعات المياه المعبأة والحلوى، مع بقاء المزيد من الناس في منازلهم وتراجع المشتريات من الهدايا.

وقال مارك شنايدر، الرئيس التنفيذي للشركة: "حافظت نستله على المرونة في بيئة صعبة ومتقلبة، وقد تصرف موظفونا بطريقة مسئولة وسريعة للتخفيف من تأثير الجائحة العالمية وتكيفوا بسرعة مع احتياجات المستهلكين المتطورة".

وبالنسبة لعام 2020 بأكمله، تتوقع الشركة نمو المبيعات العضوية بنحو 3%، ومن المتوقع أن يتحسن هامش الربح التشغيلي التجاري، كما من المتوقع أن ترتفع ربحية السهم بالعملة الثابتة، وكفاءة رأس المال.