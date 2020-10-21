بوتين: تطعيم المواطنين الروس باللقاح ضد فيروس كورونا يأتي في المرتبة الأولى

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن تطعيم المواطنين باللقاح ضد فيروس كورونا المستجد يأتي في المرتبة الأولى .. مشيرا إلى أن تصدير هذا اللقاح يأتي في المرتبة الثانية.



وقال بوتين، خلال لقائه مع رجال الأعمال الروس، اليوم الأربعاء: "إن التطعيم في روسيا هو المهمة الأولى والتصدير مهم أيضا، ولكنه يأتي في المرتبة الثانية".



وأضاف الرئيس الروسي:" أن المهمة الرئيسية في الوقت الحاضر هي بناء قدرات تصنيعية لزيادة الإنتاج، ويتعين توجيه هذه القدرات التصنيعية لتطعيم المواطنين الروس في المقام الأول".



وتابع أن العمل من أجل تصدير اللقاح مسألة مهمة، ولكن من الأفضل أن نقرر كيف يمكن لشركائنا بناء المرافق الإنتاجية اللازمة لإنتاج اللقاح في بلدانهم وننظم إنتاجهم من لقاحنا هناك".



وأكد الرئيس الروسي أن معدل الوفيات من فيروس "كوفيد-19" في روسيا ارتفع مقارنة بفصل الربيع الماضي، مشيرا إلى أن هذا يعود إلى التسجيل الدقيق لأسباب الوفاة.