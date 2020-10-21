المصرف الإسلامي القطري يعلن نجاح صكوك بـ750 مليون دولار

أعلن مصرف قطر الإسلامي، اليوم الأربعاء، نجاح إصدار صكوك لأجل 5 سنوات بقيمة 750 مليون دولار أمريكي، بمعدل ربح 1.95 بالمئة سنوياً، بهامش ائتماني يبلغ 155 نقطة أساس فوق متوسط أسعار مقايضة النسبة الثابتة والمتغيرة لأجل 5 سنوات.

وقال بيان صادر عن المصرف، اليوم، تلقت وكالة الأنباء الألمانية نسخة منه، إن هذا الإصدار يأتي ضمن برنامج لإصدار صكوك بالدولار الأمريكي تبلغ قيمته الإجمالية 4 مليارات دولار أمريكي والمدرج في بورصة يورونكست دبلن.

ووفق البيان، يعتبر هذا هو الإصدار العام الثاني للمصرف في عام 2020، بعد أن أصدر في وقت سابق من العام صكوك فورموزا الأولى من نوعها.

وجاء طلب المستثمرين قوياً ووصل سِجِل طلبات الإكتتاب إلى 2.2 مليار دولار أمريكي (ما يعادل 2.9 مرة من قيمة الاكتتاب) من حوالي 100 مستثمر.

وتنوعت قاعدة المستثمرين جغرافياً، حيث تم تخصيص 44 بالمئة من الصكوك للشرق الأوسط، و24 بالمئة لآسيا، و17 بالمئة لأوروبا، و15 بالمئة لدول أخرى.

وقال باسل جمال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف: "يسرنا نجاح هذا الإصدار، الأمر الذي يؤكد على الثقة التي يوليها المستثمرون في قطر، في المصرف وتوجهه الاستراتيجي".