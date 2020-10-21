وزارة الصحة توافق على طرح عقار جديد لمرضى ضغط الدم

• شاهين: 25% من المصريين مصابون بضغط الدم

• العربي: ارتفاع ضغط الدم يسمى بـ«القاتل الصامت» لأنه بدون أعراض ويسبب الوفاة

وافقت وزارة الصحة والسكان، على تركيبة جديدة في عالم الدواء، تقدمها إحدى شركات الأدوية العالمية لمرضى ارتفاع ضغط الدم، لأول مرة في مصر، يطرح دواء مخصص لعلاج ضغط الدم المرتفع، خصوصا للأشخاص غير القادرين على التحكم في الضغط، حيث يساعد الدواء على التحكم في الضغط.

وقال الدكتور سامح شاهين، أستاذ أمراض القلب بكلية طب عين شمس والرئيس السابق لجمعية القلب المصرية، إن ارتفاع ضغط الدم من أخطر الأمراض التي يمكن أن تصيب الإنسان عموما، حيث إن هناك 25% من المصريين مصابين به.

وأضاف شاهين -خلال مؤتمر علمي عقد بقصر عابدين اليوم الأربعاء، لإعلان عن موافقة وزارة الصحة على دواء ضغط الدم الجديد- أنه من بين كل 10 أفراد هناك 2 أو 3 أشخاص يصابون بمرض ارتفاع ضغط الدم، وخطورة هذا المرض تكمن أنه من الممكن أن يأتي بدون أعراض ظاهرة.

ونصح شاهين كل شخص تعدى سن الأربعين، أن يقوم بقياس الضغط بصورة مستمرة على الأقل مرتين أو أكثر في السنة، وفي حال التأكد من إصابة أحد الأشخاص بارتفاع ضغط الدم، لابد من سرعة العلاج، لأن الضغط يصيب عضلة القلب مما يتسبب في هبوط عضلة القلب وإذا لم يتم تناول العلاج المناسب يحدث جلطات في المخ و فشل كلوي، لأن الضغط العالي يصيب شرايين الجسم كلها، وبالتالي فإن سرعة علاج الضغط تجنب المريض الكثير من المشاكل.

وأكد شاهين ضرورة تحسين أساليب الحياة والإقلاع عن التدخين والسمنة والأكل غير الصحي، والأكل الذي يحتوي على الكثير من الملح، منعا للإصابة بارتفاع ضغط الدم.

وأكد الدكتور محمد صبحي، أستاذ أمراض القلب بكلية طب الإسكندرية، أن هذا الدواء هو عبارة عن دمج دوائيين موجودين بالفعل في قرص واحد مما يعود بالفائدة على مريض الضغط العالي في الاستمرار في تناوله دون الملل منه أو نسيان تناوله.

وشدد صحبي، في كلمته بالمؤتمر، على خطورة ارتفاع معدل ضربات القلب عن 80 دقة في الدقيقة لمرضى ارتفاع ضغط الدم، وهذا ما يقوم به هذا الدواء مع المريض المصري الذي يعانى من ضغط الدم المرتفع، وخاصة المرتبط بالضغط العصبى.

ومن جانبه، قال الدكتور حسام العربي، أستاذ ورئيس قسم القلب جامعة أسيوط، أن مرض ارتفاع ضغط الدم يسمى بـ"القاتل الصامت"؛ لأنه في معظم الحالات يأتي بدون أعراض ومضاعفاته تكون مضاعفات خطيرة أخطرها نزيف المخ، وبالتالي يجب تناول دواء الضغط بشكل منتظم لأن في حال حدوث ارتفاع مفاجيء للضغط يحدث الكثير من المشاكل التي تعرض حياة المريض للخطر.