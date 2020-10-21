تتأثر مفاصل الجسم بالطقس البارد، وينتج عن ذلك المعاناة من الألم مع الحركة ويتطور الأمر إلى حدوث التهابات؛ لذلك، مع حدوث موجة البرد هذا الأسبوع وتساقط أمطار على بعض المحافظات، يجب معرفة كيفية الحفاظ على المفاصل.

- ممارسة الرياضة

البدء في ممارسة الرياضة أو الاستمرار عليها من الطرق الفعالة في الحفاظ على مرونة المفاصل وجعلها خالية من الألم والالتهابات خلال انخفاض درجات الحرارة.

وأفضل التمارين هى المشي والسباحة وركوب الدرجات واليوجا، وبشكل عام، يجب استهداف 150 دقيقة على الأقل من النشاط البدني أسبوعيًا، مع الحرص على الإحماء قبل الرياضة وبعد الانتهاء يفضل الحصول على حمام دافئ بملح إبسوم للتخلص من أي آلام بعد التمرين، وفقًا لمجلة "ساجا" الأمريكية الخاصة بالصحة والجمال.

- الحصول على مكملات غذائية

تناول المكملات الغذائية لمن لديهم ضعف عام في الجسم جيد لحماية المفاصل من الألم خلال البرودة وأفضل مكمل هو الذي يحتوي على حمض الجلوكوزامين الأميني.

كما تفيد المكملات الغذائية في مد الجسم بنسبة جيدة من فيتامين (سي) الذي يحفاظ على صحة العظام.

- تناول الأسماك الدهنية

تناول الأسماك مثل السلمون والماكريل والسردين، غنية بأحماض أوميجا 3 الدهنية، وبذلك تحمي من التهاب المفاصل والألم المصاحب لها، إضافة إلى الحفاظ على صحة العظام، ويجب ألا يقل تناول السمك أسبوعيًا عن 3 مرات.

- الحصول على منتجات الكالسيوم

من الطرق الجيدة التي تحافظ على صحة العظام، هي تناول منتجات الكالسيوم مثل الحليب والزبادي والخضروات الورقية والفواكه مثل البرتقال، وأوصت وزارة الصحة البريطانية بالحصول على 700 مجم من الكالسيوم يوميًا.

- اختيار حذاء جيد

يجب اختيار حذاء مريح وجيد خلال تساقط الأمطار منعًا للانزلاق الذي يسبب ألما في المفاصل، وأفضل الأحذية هي المسطحة والتي تحتوي على نعل مطامي، مع الابتعاد تمامًا عن حذاء الكعب العالي لأنه يزيد من خطر هشاشة العظام.

- الحفاظ على دفء المفاصل

سواء كنت تعاني من ألم المفاصل أو لا، يجب الحفاظ عليها خلال انخفاض درجات الحرارة لأن البرودة تؤدي لتصلب المفاصل وتجعلها عرضة للالتهابات.

- اتباع نظام غذائي جيد

كلما كان الجسم لا يحتوي على وزن زائد، كلما قل تعرض المفاصل للألم؛ لأن الوزن يضغط على المفاصل ويجعلها غير قادرة على مواجهة برودة الطقس بالشكل الصحيح.