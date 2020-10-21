احتجاجات في بوليفيا مع مؤشرات على فوز حزب موراليس بالانتخابات

اندلعت احتجاجات في بوليفيا خلال فرز الأصوات الذي من المتوقع أن يمنح حزب الرئيس السابق إيفو موراليس اليساري فوزا ساحقا في انتخابات جرت يوم الأحد الماضي ، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية.



وحصل المرشح الرئاسي لحزب /ماس/ لويس آرس على حوالي 54 في المئة من الأصوات ، مقابل ما يقرب من 30 في المئة لمنافسه الذي ينتمي إلى تيار الوسط كارلوس ميسا، بعد فرز أكثر من 88 في المئة من الأصوات اليوم الأربعاء.



وأعطت استطلاعات رأي مستقلة نسبًا مماثلة في يوم الانتخابات، مما سمح لحزب ماس بإعلان النصر بالفعل والبدء في وضع خطط لاستعادة مقاليد السلطة بعد حكم البلاد في عهد موراليس لمدة 13 عامًا.



واعترف ميسا بالهزيمة، بينما تلقى أرسي التهاني من الرئيسة المؤقتة جانين أنيز، ومنظمة الدول الأمريكية، وتجمع الأنديز، وحكومات أمريكا اللاتينية اليسارية.



وتم الإبلاغ عن احتجاجات في مدن كوتشابامبا وسانتا كروز وأورورو وسوكري.



ألغت المحكمة العليا للانتخابات فرزًا أوليًا للأصوات ليلة الانتخابات ، بعدما كان إحصاء من هذا القبيل قد اطلق العنان لمزاعم بالتزوير ضد موراليس واحتجاجات عنيفة أدت إلى إلغاء الانتخابات التي أجريت قبل عام.



وذكرت وكالة الأنباء الوطنية نقلا عن وزير الأشغال العامة إيفان أرياس قوله إن الإلغاء جعل المتظاهرين يشتبهون في حدوث تزوير.



ونظم المتظاهرون المعارضون لعودة حزب /ماس/ إلى السلطة مسيرات ووقفات احتجاجية أمام مراكز فرز الأصوات يوم امس الثلاثاء وفي مساء ذات اليوم، وفقًا لوكالة الأنباء الوطنية وصحيفة لارازن اليومية.



ورفض أرسي المظاهرات والمشاركين فيها كونهم ينتمون إلى "مجموعات هامشية" ، بينما دعاهم رئيس اللجنة الانتخابية، سلفادور روميرو، إلى انتظار النتائج النهائية التي تعهد بأنها ستكون شفافة.