وزارة الثقافة السودانية تعتذر لأجهزة الإعلام والصحافة عن عنف القوات الأمنية

أكدت وزارة الثقافة والإعلام السودانية حرصها الشديد على احترام حرية الصحافة والإعلام وعلى عدم التعرض للأجهزة الإعلامية من قبل أي قوة أثناء أداء عمل الطواقم الإعلامية والصحفية ميدانيا.

وعبرت الوزارة في بيان أصدرته، مساء اليوم، عن أسفها واعتذارها بشكل مبدئي لكل أجهزة الإعلام والصحافة ومنسوبيها وللصحفيين المستقلين، عن أي مضايقات أو تعطيل أو عنف حدث من قبل القوات الأمنية، وذلك خلال هذا اليوم.

ووعدت باتخاذ إجراءات تشريعية تضع حدا لهذه الممارسات وتقنن العلاقة بين الأجهزة الإعلامية وحقها في العمل دون مضايقات والحصول على المعلومات وحقوق الآخرين

وفيما يلي نص البيان وفقًا لما أوردته وكالة الأنباء السودانية «سونا»:

نهنئ الشعب السوداني بالذكرى السادسة والخمسين لثورة أكتوبر 1964 والتي كانت ملهمة لشعبنا لاستكمال الطريق نحو الديمقراطية الراسخة، وتوطيد أركان الحكم الراشد ونبذ الاستبداد والشمولية. ونحن في يومنا هذا نتنسم عبير ثورة ديسمبر المجيدة التي جاءت لتؤكد على ذات المبادئ التي كانت من أجلها ثورة أكتوبر.

لقد شهدت تظاهرات اليوم عدة أحداث تعرض فيها الإعلاميون لقيود على تحركاتهم، وحوادث اعتداء على البعض منهم.

وإذ تؤكد وزارة الثقافة والإعلام على الحق في التعبير والحركة والاحتجاج وإبداء الرأي وغيرها من حقوق الإنسان كحقوقٍ دستورية مكفولة بالقانون، وكثمرة جنيناها من ثورة ديسمبر المجيدة التي كانت شعاراتها حرية، سلام، وعدالة، فإنها تأسف وتعتذر بشكل مبدئي لكل أجهزة الإعلام والصحافة ومنسوبيها وللصحفيين المستقلين، عن أي مضايقات أو تعطيل أو عنف حدث من قبل القوات الأمنية، وذلك خلال هذا اليوم.

وقد تواصلت الوزارة مع مسؤولي الأجهزة الأمنية التي تجاوبت فوريا مع بعض الوقائع ووعدت بالتحقيق في الأمر، وسوف تتابع الوزارة بشكل لصيق أي تحقيقات أو بلاغات أو شكاوى متعلقة بهذا الأمر حتى تسود العدالة ويتحقق مبدأ سيادة حكم القانون والمساواة أمامه.

وفي هذا الصدد ستشرع الوزارة في ابتدار مشاورات واجتماعات لصياغة بروتكول أو ميثاق متفق عليه، يحكم العلاقة وأسس التعامل بين الأجهزة والمؤسسات الإعلامية والصحفيين والإعلاميين، والأجهزة الأمنية ومؤسسات الدولة بشكل عام، وذلك حتى لا تكون هذه العلاقة محكومة بالتقديرات الذاتية أو واقعة تحت تأثير الأمزجة الشخصية.