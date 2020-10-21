نادي السينما الإفريقية يحتفل بذكرى عثمان سمبين

• السبت.. عرض فيلمي «ماندابي» و«سمبين» بسينما الهناجر

يشارك مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، من خلال نادي السينما، في الاحتفاء بذكرى المخرج عثمان سمبين "أبو السينما الإفريقية في جنوب الصحراء"، وأول مخرج ينال شهرة عالمية وتعرض أفلامه في الدول الإفريقية غير بلده السنغال، وذلك بعرض فيلمين له هما "ماندابي" و"سمبين"، وذلك في السابعة مساء السبت المقبل بسينما الهناجر، وبالتزامن مع عرضهما بعدد من دول إفريقيا في نفس التوقيت.

كان الاحتفال بالمخرج عثمان سمبين المولود في 8 يناير عام 1923، والذي رحل عن عالمنا في 9 يونيو من عام 2007 قد تأجل بسبب جائحة كورونا.

الفيلم الأول هو "ماندابي"، وهذا العمل مثل معظم أفلامه يستخدم أشخاص لم يمثلوا قط في حياتهم ويتناول واقع القارة والتغيرات السياسية والاجتماعية السريعة التي كانت تمر بها القارة، وقد أنتج نسختين بالفرنسية وأخرى بلغة وولف، لغة غالبية السنغاليين، وحاز الفيلم على تكريم خاص في مهرجان البندقية.

أما الفيلم الآخر الثاني فهو عمل تسجيلي بعنوان "سمبين" للمخرجين سامبا جادجيجو وجاسون سيلفرمان، ويتناول حياة سمبين وعالمه السينمائي، ويعرض أيضا احتفالا برائد السينما السنغالي المخرج "عثمان سمبين" أول من صنع الأفلام في جنوب الصحراء الإفريقية والحاصل على السعفة الذهبية من مهرجان كان.

وشددت إدارة مهرجان الأقصر السينمائي على أن حضور الأفلام مجاني، ولكنه يشترط ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي طبقا لقرارات مجلس الوزراء.

يذكر أن نادى السينما الإفريقية يقيمه مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية برئاسة السيناريست سيد فؤاد والمخرجة عزة الحسيني مدير المهرجان، وبالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبدالوهاب، ومكتب الشباب الإفريقى ويمثل النادي أحد أنشطة مهرجان "الأقصر السينمائى"، التى تقام تحت شعار مهرجان على مدار العام.