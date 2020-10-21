إصابة وزير الصحة الألماني بكورونا

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أعلنت وزارة الصحة الألمانية اليوم الأربعاء أن وزير الصحة ينس شبان أجرى اختبارا للكشف عن كورونا وجاءت النتيجة إيجابية، مشيرة إلى أن الوزير دخل على الفور في عزل منزلي وأن الأعراض الظاهرة عليه حتى الآن هي أعراض برد.