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إصابة وزير الصحة الألماني بكورونا

برلين - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 5:53 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 5:53 م

أعلنت وزارة الصحة الألمانية اليوم الأربعاء أن وزير الصحة ينس شبان أجرى اختبارا للكشف عن كورونا وجاءت النتيجة إيجابية، مشيرة إلى أن الوزير دخل على الفور في عزل منزلي وأن الأعراض الظاهرة عليه حتى الآن هي أعراض برد.


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