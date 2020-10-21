دراسة: نصف مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية تحت نفوذ العصابات

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كشفت دراسة حديثة أن 57% من مساحة مدينة ريو دي جانيرو ثاني أكبر مدن البرازيل تخضع لسيطرة العصابات الميليشياوية المسلحة التي نشأت بالأساس لمكافحة عصابات المخدرات.

ونقلت فرانس برس، عن دراسة شاركت بها جامعتين برازيليتين والخط الساخن الحكومي لمكافحة الجريمة، أن الميليشيات تنشر الرعب والإرهاب في 41 حيا مختلفا يقطنها 33% من سكان المدينة.

وأضافت الدراسة إن الميليشيات يتركز وجودها بالجزء الغربي للمدينة بينما توجد بكثافة أقل بالمناطق الشمالية حيث معاقل عصابات المخدرات.

وتتشكل الميليشيات وليدة الألفية الحالية من ضباط ورجال أمن سابقين هدفهم الأساسى تحجيم نفوذ عصابات المخدرات المستفحل إبانتسعينيات القرن الماضى إلا أن توسع الميليشيات جعلها نفسها جماعات إجرامية تتحكم بقطاعات ضخمة من وسائل النقل لخدمات الإنترنت.

ورغم وجود دخل سياحي جيد في المدينة بسبب شواطئها البديعة إلا أن قرابة مليوني وربع شخص يعانون من ويلات العنف بالأحياء الأكثر فقرا بالمدينة.