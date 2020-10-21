ثقافة السويس تناقش «كيفية التعايش مع أزمة كورونا»

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نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة ندوة بعنوان "كيفية التعايش مع أزمة كورونا"، وذلك مساء اليوم الأربعاء بفرع ثقافة السويس.

تناولت الندوة التعريف بفيروس كورونا وخطورته وأعراضه والإجراءات الإحترازية الضرورية للوقاية منه، وطرق غسل الايدى السليمة، وكيفية تعقيم الأسطح والأرضيات بشكل سليم، وكيف نعود أطفالنا على الحفاظ على أنفسهم أثناء اليوم الدراسي وتجنب الإزدحام.

كما تناولت الندوة أهمية التغذية السليمة لرفع المناعة للوقاية من الفيروسات المختلفة بشكل عام وكورونا بشكل خاص وأهمية متابعة أصحاب الامراض المزمنة وخطورة تاثيرها على فرص الإصابة بفيروس كورونا.