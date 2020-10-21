الرئيس السيسي ينتقد السياسات التصعيدية في شرق المتوسط ونقل مقاتلين أجانب لمناطق النزاعات

صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بأن القمة التي جمعته مع قادة كل من قبرص واليونان اليوم الأربعاء أكدت على ضرورة التصدي "للسياسات التصعيدية" في منطقة شرق البحر الأوسط.

وفي مؤتمر صحفي مشترك لقادة الدول الثلاث، قال السيسي إن "المناقشات عكست توافقا حول الأوضاع في شرق المتوسط في ضوء السياسات الاستفزازية المتمثلة في انتهاكات قواعد القانون الدولي والتهديد باستخدام القوة المسلحة والتعدي على الحقوق السيادية لدول الجوار ... ونقل المقاتلين الأجانب إلى المناطق التي تشهد نزاعات".

وأعلن اتفاق الدول الثلاث على "ضرورة التصدي للسياسات التصعيدية في المنطقة".

كما أكد على المطالبة بالتصدي للدول التي تدعم وتسلح وتمول الإرهاب.

وقال إن المحادثات تطرقت أيضا إلى قضية المهاجرين، ولفت إلى أن مصر لا تستغل قضية المهاجرين لابتزاز شركائها الأوروبيين "كما تفعل دول أخرى".