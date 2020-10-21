الفاو: 27% انخفاض في عدد العاملين بالزراعة بين 2000 و2018

انخفض عدد الأشخاص العاملين في الزراعة في هذه الألفية، في الفترة بين عامي 2000 و2018 إلى 884 مليون شخص، أو 27% من القوة العاملة العالمية، مقارنة بـ1.050 مليون شخص أو 40% في عام 2000، بحسب بيانات كتاب الإحصاء السنوي، الذي أصدرته منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" اليوم بمناسبة يوم الإحصاء العالمي.



وبحسب الكتاب، حدث الجزء الأكبر من هذا الانخفاض في آسيا، مع أن أكبر انخفاض حدث كان في أوروبا، حيث يعمل 5.3% من السكان العاملين في هذا القطاع، مقارنة بنسبة 49% في أفريقيا.



ويشير الكتاب السنوي أيضًا إلى أن 37.1% من هؤلاء العمال، هم من النساء اللواتي يمثلن أكثر من نصف القوة العاملة الزراعية الوطنية في 22 بلدًا (كما هو موضح برسم بياني في هذه القائمة).