انتقادات جديدة للأسرة المالكة في هولندا بسبب قضاء عطلة خلال إغلاق كورونا

أثار قرار الأسرة المالكة الهولندية بالذهاب لقضاء عطلة خلال فترة الاغلاق الجزئي المفروضة في البلاد انتقادات جديدة اليوم الأربعاء.

وكان الملك فيليبم الكسندر 53 عاما وأسرته قد غادروا إلى شبه جزيرة بيلوبونيز، ولكن تردد أن جميع أفراد الأسرة عادوا بعد أقل من يوم في ظل انتقادات حادة من الأحزاب الحاكمة والمعارضة.ولكن تبين أن جزءا فقط من الأسرة المالكة عاد.

وقد عاد الملك والملكة مبكرا، في حين عادت ولية العهد الأميرة اماليا وشقيقتها اليكسيا من اليونان مساء أمس الثلاثاء، بعد ثلاثة أيام من عودة والديهما، بحسب ما أكده القصر الملكي.

وكانت اريانيا، الأبنة الأصغر للملك والملكة، قد عادت بصحبتهما السبت الماضي.

وفسر القصر الملكي سبب تأخر عودة الأبنتين بإنه لم يكن هناك مكان كاف لهما على متن الطائرة.

وانتقد الساسة والمواطنون افتقار الأسرة الملكة للصراحة.

ويشار إلى أن الملك وأسرته ذهبوا لقضاء عطلة على الرغم من مطالبة الحكومة للمواطنين بالبقاء في المنزل كلما كان ذلك ممكنا وتجنب السفر.

ويذكر أن الأسرة الملكية ورئيس الوزراء مارك روته أعطيا في بداية الأمر انطباعا أن كامل أفراد الأسرة عادوا إلى لاهاي في نفس الوقت.