تمكنت حركة طالبان، الخميس الماضي من تحييد أحد أكبر العقبات أمامها بولاية باغلان الأفغانية والمتمثلة بالقيادية بيبي أيشا، الشهيرة بكافتار أو الحمامة، وهي تعد المرأة الوحيدة التي قادت المقاتلين وحاربت مختلف القوات على مدار 40 سنة ماضية، وكان آخر حلقاتها هدنة أبرمتها مع الحركة منذ أيام وصفتها الحركة بأنها انضواء تحت لوائها.

وقال أزار محمد، أحد أبناء كافتار لصحيفة نيو يورك تايمز، إن طالبان تهول الأمر وأن والدته لم ولن تنضم أبدا للحركة، مضيفا أن تلك هدنة ليس أكثر ولم تسلم سيدة الحرب السلاح.

وذكرت الصحيفة أن قياديي طالبان وصلوا لمنزل كافتار بدعوة منها بعد محاصرتهم لقريتها التي استعصت عليهم حتى إبان حكمهم للبلاد، ومن ثم ذهبوا لتناول العشاء لديها وتسلم 13 قطعة سلاح كبداية للهدنة بين الطرفين.

وعُرف عن كافتار بحسب حوار منشور معها من قبل صحيفة نيو ريبابلك الأمريكية، أنها ولدت لأب متزوج من 7 سيدات بينما كان لديه 10 أبناء من والدة كافتار كانت هي المفضلة لديه بينهم.

وتزوجت كافتار، لاحقا من رجل الأعمال الذي كان يسمح لها بارتدء البنطال في أكثر الدول تحفظا ضد المرأة قبل أن يموت بمرض غامض.

وبدأت كافتار قتالها منذ نهاية السبعينيات إبان الغزو السوفييتي لأفغانستان وذلك حين أقدم أحد رجال القوات الخاصة السوفييتية على إطلاق النار على نجلها وإردائه قتيلا.

وتقول كافتار إنها لم تكن متمرسة في الحرب ولا تملك سلاحا حين مقتل نجلها ولكنها سحبت منجلا بجوارها ولاحقت الجندي السوفييتي حتى ذبحته بالمنجل ومنذ حينها لم تفارق السلاح.

وقالت كافتار في حوارها القديم مع نيو ريبابليك، إن من يحمل السلاح عليه ألا يبكي أبدا فقط عليه أن يطلق النار مستذكرة إنها لم تبكي حين مقتل نجلها على يد الجندى السوفييتي.

وحاربت كافتار خلال الثمانينيات والتسعينيات بجوار شاه مسعود ضد حركة طالبان، بينما أطلق عليها مسعود لقب الحمامة لسرعتها العالية في القتل بينما تقول هي إنها لم تبك أبدا إلا عند مقتل مسعود بعملية انتحارية ضده.

وأما حين الغزو الأمريكى وسحب الأسلحة من الميليشيات فتقول كافتار، إنه كان أكبر شيء ندمت عليه حين سلمت بندقيتها الإنفليد العائدة للحرب العالمية الثانية.

وأصبحت كافتار رمزا وحافزا للسيدات الأفغانيات لدرجة جعلت مدير مركز حقوق الإنسان الأفغاني السابق ونائب رئيس الجمهورية الأفغانية الحالي يزورانها ليحضرا احتفالا ببيتها.

وأما عن نزاعها مع طالبان فقد قتلت الحركة 3 من أبنائها و20 من أقربائها وبالرغم من ذلك فإن من أسرتها من كانوا في صفوف الحركة وخاضت الحروب ضدهم أبرزهم شقيقتها التي حاربتها لعقدين ماضيين وأحد أقربائها آخر طاردته طويلا حتى فر من المنطقة ليعود منذ أيام ويشرف على عملية استسلامها أو هدنتها مع الحركة كما يقول نجلها أزار.

وتستدعي كافتار كثيرا في معظم حواراتها كيف أن كونها قيادية من النساء أمرا مميزا إذ وعدت أحد قيادي طالبان ذات مرة بصفقة خاسرة في جميع الأحوال لأنها إن هزمته في القتال فستزفه على ظهر حمار لكونه مهزوم من امرأة وأما إذا تمكن من أسرها فسيزفه الجميع لكونه أسر إمرأة.