قدمت الأسرة المالكة الهولندية اعتذارها اليوم الأربعاء، بعد انتقادات جديدة لقرارها المثير للجدل بالتوجه لليونان لقضاء عطلة أثناء فترة الاغلاق الجزئي في البلاد.

وأعرب الملك فيليم الكساندر وزوجته ماكسيما في رسالة مصورة عن ندمهما لانتهاك ثقة المواطنين واتخاذهما قرارا بالذهاب لقضاء عطلة.

وقال الملك إنه مستمر في دعم البلاد خلال الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، وأضاف" نحن معنيون، ولكن لسنا معصومين من الخطأ".

ويشار إلى أن الرسالة المصورة لم تكن متوقعة، حيث أنه من غير المعتاد أن يوجه الملك الهولندي كلمة للشعب بصورة مباشرة.

وكان الملك / 53 عاما/ وأسرته قد غادروا إلى شبه جزيرة بيلوبونيز، ولكن تردد أن جميع أفراد الأسرة عادوا بعد أقل من يوم في ظل انتقادات حادة من الأحزاب الحاكمة والمعارضة.ولكن تبين أن جزءا فقط من الأسرة المالكة عاد.

وقد عاد الملك والملكة مبكرا، في حين عادت ولية العهد الأميرة اماليا وشقيقتها اليكسيا من اليونان مساء أمس الثلاثاء، بعد ثلاثة أيام من عودة والديهما، بحسب ما أكده القصر الملكي.

وكانت اريانيا، الأبنة الأصغر للملك والملكة، قد عادت بصحبتهما السبت الماضي.

وفسر القصر الملكي سبب تأخر عودة الأبنتين بإنه لم يكن هناك مكان كاف لهما على متن الطائرة.

وانتقد الساسة والمواطنون افتقار الأسرة الملكة للصراحة.

ويشار إلى أن الملك وأسرته ذهبوا لقضاء عطلة على الرغم من مطالبة الحكومة للمواطنين بالبقاء في المنزل كلما كان ذلك ممكنا وتجنب السفر.

ويذكر أن الأسرة الملكية ورئيس الوزراء مارك روته أعطيا في بداية الأمر انطباعا أن كامل أفراد الأسرة عادوا إلى لاهاي في نفس الوقت.