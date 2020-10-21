بنك جولدمان ساكس يحول بعض موظفيه في لندن إلى العمل من المنزل بسبب كورونا

أعاد بنك الاستثمار الأمريكي جولدمان ساكس جروب بعض موظفي مكتبه في العاصمة البريطانية لندن إلى العمل من المنزل بعد تأكد إصابة اثنين من موظفي المكتب بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء، أن البنك وجه مذكرة داخلية في الأسبوع الماضي تطلب من العاملين في الطابقين الرابع والخامس من مبنى بلومتري كوروت والمخالطين لهم العمل من المنزل، بعد ظهور إصابتين بينهم.

وبحسب البنك فإن الموظفين المصابين بالفيروس يخضعان حاليا للعزل الذاتي في حين تم تعقيم المكان.

وأشارت بلومبرج إلى أن هذه الحادثة تمثل ضربة للبنك الذي كان يحاول استعادة الأوضاع الطبيعية للعمل في مقره بلندن.

وكان ديفيد سولومون الرئيس التنفيذي للبنك قد قال خلال مؤتمر إعلان نتائج الربع الثالث من العام الحالي في الأسبوع الماضي إن حوالي 30 في المئة من موظفي فرع البنك في لندن عادوا إلى العمل من المقار الرسمية. وفي نيويورك تعمل المقار الرسمية بنسبة 30 في المئة من الموظفين حيث يتم تدوير الحضور إلى المقار بينهم.

كان البنك قد أعاد اثنين من موظفي تداول الأوراق المالية إلى العمل من المنزل في الشهر الماضي بعد تأكد إصابة موظف على الأقل بفيروس كورونا المستجد.