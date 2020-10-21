قال عبدالله الفوزان، أمين عام مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني، إن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، "يتخبط"، وظن أن السعوديين "لقمة سائغة"، على حد تعبيره.

أجل يقولون أردوغان طمعان في بلدكم وفي مكة والمدينة يالسعوديين؟ يبدو أنه يظن أنكم لقمة سائغة سهلة البلع!!! صار يتخبط في كل اتجاه وفقد توازنه وخلافاته مع العالم كله ... هل قربت نهايته؟. — أ.د عبدالله الفوزان (@amfozan) October 20, 2020

ووفقا لما جاء في "سي إن إن" بالعربية، جاء ذلك في تغريدة للفوزان على صفحته الرسمية الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي، حيث قال: "أجل يقولون أردوغان طمعان في بلدكم وفي مكة والمدينة يالسعوديين؟ يبدو أنه يظن أنكم لقمة سائغة سهلة البلع! صار يتخبط في كل اتجاه وفقد توازنه وخلافاته مع العالم كله.. هل قربت نهايته؟".

تطبيلهم لأردوغان عادي ومقبول وثنائي على قيادتي ووطني تطبيل غير عادي وغير مقبول ... سبحانك اللهم ما أعظمك راقبوا التاريخ فما أحد ناصب هذا الوطن وقيادته وشعبه العداء إلا وسقط في شر أعماله وذهب إلى مزبلة التاريخ .أليس في ذلك حكمة بالغة لذوي البصيرة... اللهم من أراد بوطني شرا فأهلكه. — أ.د عبدالله الفوزان (@amfozan) October 16, 2020

وفي تغريدة سابقة نشرها الفوزان بتاريخ الـ16 من أكتوبر الجاري، قال: "تطبيلهم لأردوغان عادي ومقبول وثنائي على قيادتي ووطني تطبيل غير عادي وغير مقبول.. سبحانك اللهم ما أعظمك راقبوا التاريخ فما أحد ناصب هذا الوطن وقيادته وشعبه العداء إلا وسقط في شر أعماله وذهب إلى مزبلة التاريخ.. أليس في ذلك حكمة بالغة لذوي البصيرة.. اللهم من أراد بوطني شرا فأهلكه".

ويذكر أن تغريدات الفوزان تأتي في الوقت الذي يستمر به التوتر في العلاقات بين تركيا والسعودية وسط دعوات شعبية لدى الأخيرة بمقاطعة البضائع والمنتجات التركية، في تطور علق عليه عجلان العجلان، رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، قائلا إن الخسائر التي سيتكبدها الاقتصاد التركي تقدر بنحو 20 مليار دولار، على حد تعبيره.