 شرطة روما تهدم مبان في مداهمة ضد عصابة كاسامونيكا - بوابة الشروق
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شرطة روما تهدم مبان في مداهمة ضد عصابة كاسامونيكا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 4:23 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 4:23 م

نفذت الشرطة في العاصمة الإيطالية، روما عملية واسعة النطاق ضد عائلة المافيا الشهيرة "كاسامونيكا" الإجرامية اليوم الأربعاء، بما في ذلك هدم العديد من المباني، التي تم نباؤها بشكل غير قانوني.

وقالت وكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" إن حوالي مئة رجل شرطة شاركوا في العملية التي جرت بضواحي العاصمة الإيطالية. وأزالوا فيلا بحديقة وحمام سباحة.

ووصف المحققون عائلة المافيا "كاسامونيكا" بأنها واحدة من أقوى العصابات في منطقة لاتسيو . وتتهم السللطات العصابة بالرشوة وتهريب البشر والإتجار في المخدرات.

وقالت فيرجينيا راجي، عمدة روما إن الولاية لا تخشى اتخاذ إجراءات ضد العصابات.

وأضافت أنه كانت هناك مداهمات مماثلة قبل عامين. ومنذ ذلك الحين، تم هدم حوالي 20 مبنى تابعا لعائلة كاسامونيكا.


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