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البنك المركزي: استمرار التعافي الضعيف للاقتصاد الأمريكي

البنك المركزي الأمريكي
البنك المركزي الأمريكي
واشنطن - د ب أ
نشر في: الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 10:29 م | آخر تحديث: الأربعاء 21 أكتوبر 2020 - 10:29 م

أظهر تقرير مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي الصادر، اليوم الأربعاء، استمرار تعافي الاقتصاد الأمريكي من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد وإن كان يمضي في مسار متقطع.

وبحسب التقرير الدوري لمجلس الاحتياط الاتحادي المعروف باسم "الكتاب البيج" والذي يستند إلى مسح يشمل بنوك الاحتياط الأمريكية الإقليمية وعددها 12 بنكا حتى 9 أكتوبر الحالي فإن "النشاط الاقتصادي واصل الزيادة في مختلف المقاطعات (الأمريكية) مع إمكانية توصيف مسار النمو بأنه من هامشي إلى بسيط في أغلب المقاطعات".

وأضاف التقرير أن التغييرات في النشاط الاقتصادي تتفاوت بشدة من قطاع إلى آخر.

وذكر مجلس الاحتياط في تقريره أن أسواق العقارات السكنية تشهد نموا مطردا للطلب على المساكن مع زيادة الطلب على قروض التمويل العقاري، في حين يعاني قطاع العقارات التجارية.

في الوقت نفسه، يسجل الإنفاق الاستهلاكي نموا، في حين يشعر أصحاب المطاعم التي تعتمد على الزبائن الذين يتناولون وجباتهم خارج المنزل، مع تباطؤ المبيعات مع دخول الشتاء.

وهناك مخاوف من تباطؤ التعافي الاقتصادي في الولايات المتحدة مع عودة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد إلى الارتفاع، واقتراب انتخابات الرئاسة الأمريكية يوم 3 نوفمبر المقبل.

يذكر أن "الكتاب البيج" يصدر سنويا قبل بدء سلسلة الاجتماعات الدورية للجنة السوق المفتوحة المعنية بإدارة السياسة النقدية في مجلس الاحتياط الاتحادي التي يبلغ عددها 8 اجتماعات سنويا.


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