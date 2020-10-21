رئيس وزراء تايلاند يعتزم رفع حالة الطوارئ فى تنازل لاسترضاء المحتجين

ذكر رئيس وزراء تايلاند أنه سوف يرفع حالة الطوارئ في بانكوك التي جرى فرضها للتصدي للتظاهرات المستمرة ضد الحكومة.

واليوم الأربعاء هو اليوم السابع على التوالي في المظاهرات الحاشدة المنادية بالديمقراطية التى دعا فيها مئات الآلاف من المشاركين عبر البلاد، الحكومة إلى الاستقالة، وكذلك إلى وضع دستور جديد وإصلاح النظام الملكي.

وردت الحكومة بإصدار مرسوم بفرض حالة الطوارئ في بانكوك الأسبوع الماضي يحظر التجمعات العامة ويسمح أيضا للحكومة بالقبض على النشطاء واحتجازهم بدون اتهامات.

ولم يردع مرسوم حالة الطوارئ حركة التظاهرات.

وقال رئيس الوزراء برايوت تشان-أوتشا في كلمة عبر التلفزيون اليوم الأربعاء إنه سوف "يتخذ الخطوة الأولى لتهدئة الوضع" برفع حالة الطوارئ في بانكوك ولكنه حذر المتظاهرين من أنه قد يغير رأيه في حال لجأ المحتجون للعنف.

ولم يعلن عن موعد محدد لرفع إجراءات الطوارئ.